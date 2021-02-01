Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Орле продлят маршрут автобуса №4т

Автобус начнет курсировать от школы №35 с середины этой недели
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий
В Орле продлят маршрут автобуса №4т

В Орле продлят маршрут автобуса №4т

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 1 февраля, городские власти приняли решение продлить маршрут автобуса №4т до железнодорожного вокзала Орла. Первоначально планировалось, что транспорт будет курсировать от школы №35 до завода им. Медведева.

Автобус будет курсировать в Железнодорожном районе вместо трамвая во время реконструкции Красного моста. В него смогут пересаживаться те, кто едет с пересадками на трамвае №3. Напомним, пересадочный пункт расположен на Карачевской улице. После оплаты билета, он будет действителен 30 минут.

- Автобусы «Вектор Next» в количестве двух единиц начнут свое движение по обновленному маршруту с середины этой недели, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Транспорт Орла