В Орле продлят маршрут автобуса №4т Фото: Архив "КП"

Сегодня, 1 февраля, городские власти приняли решение продлить маршрут автобуса №4т до железнодорожного вокзала Орла. Первоначально планировалось, что транспорт будет курсировать от школы №35 до завода им. Медведева.

Автобус будет курсировать в Железнодорожном районе вместо трамвая во время реконструкции Красного моста. В него смогут пересаживаться те, кто едет с пересадками на трамвае №3. Напомним, пересадочный пункт расположен на Карачевской улице. После оплаты билета, он будет действителен 30 минут.

- Автобусы «Вектор Next» в количестве двух единиц начнут свое движение по обновленному маршруту с середины этой недели, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.