Прокуратура через суд оставила орловца без водительского удостоверения

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В Железнодорожном районе Орла местного жителя оставили без водительского удостоверения после вмешательства прокуратуры. Специалисты ведомства выяснили, что у мужчины есть медицинские противопоказания к управлению автомобилем и обратились в суд.

Дело в том, что орловец состоит под наблюдением наркологическом диспансере. Его диагноз входит в Перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами (утвержден остановлением Правительства РФ от 29.12.2014 №1604).

- Гражданину было выдано водительское удостоверение еще до постановки на соответствующий учет. Срок его действия на момент прокурорской проверки не истек. В связи с этим управление орловцем транспортными средствами создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью других участников дорожного движения, - пояснили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.