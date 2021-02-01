Зимняя проверка: в Орловском районе владелицу поля оштрафовали за бурьян

в Орловском районе владелицу поля оштрафовали за бурьян Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловском области проверки сельхозугодий продолжаются даже поздней осенью и зимой. Инспекторы регионального Россельхознадзора продолжают выявлять нарушения несмотря на то, что сейчас поля занесены снегом.

Так в Становском сельском поселении Орловского района в ноябре проходил плановый осмотр полей, принадлежащих местным жителям. Затем была в декабре дошла очередь и до внеплановой проверки документации. Итог – выявлен и подтвержден факт зарастания бурьяном поля площадью 1,3 га.

- Причиной нарушения явилось непроведение агротехнических и агрохимических мероприятий по борьбе с сорной растительностью на землях сельскохозяйственного назначения. С целью устранения выявленных нарушений владельцу выдано предписание, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Орловчанке назначили штраф 10 тысяч рублей.