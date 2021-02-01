Коронавирус в Орловской области: география на 1 февраля

Оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

Орловский оперативный штаб по борьбе с COVID обновил карту распространения коронавирусной инфекции. В каких городах и районах заразилось еще 163 человека и какова география коронавируса в целом.

За сутки в Орле заболело 57 человек, в Дмитровском районе 21, в Должанском 14, в Троснянском 11, в Покровском и глазуновском по 10, в Малоархангельском и Хотынецком по 8, в Кромском и Болховском по 7, в Мценском 4, в Залегощенском 2, в Орловском, Ливенском, Корсаковском, Урицком районах по 1.

За все время наблюдения в Орле коронавирусом заболело 13 771 человек, в Орловском районе 3 423, в Ливенском 1 611, в Мценском 1 372, в Дмитровском 641, в Урицком 573, в Болховском 519, в Покровском 484, в Хотынецком 481, в Свердловском 405, в Новодеревеньковском 391, в Малоархангельском 386, в Залегощенском 378, в Кромском 322, в Верховском 289, в Троснянском 280, в Колпнянском 263, в Должанском 216, в Шаблыкинском 192, в Сосковском 175, в Глазуновском 174, в Знаменском 151, в Новосильском 136, в Корсаковском 62.

Всего в регионе заразилось коронавирусом 26 884 человека, выздоровело 23 656 жителей.