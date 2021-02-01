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Болховское шоссе и Маслозаводской переулок в Орле отремонтируют

В 2021 году в регионе запланировано привести в порядок больше 100 километра дорог по БКАД
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Для всех дорог, которые будут ремонтировать по БКАД, уже нашли подрядчиков

Для всех дорог, которые будут ремонтировать по БКАД, уже нашли подрядчиков

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области в 2021 году запланировано привести в порядок больше 100 километров дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Ремонт будет идти как в облцентре, так и других районах области.

Для всех дорог, которые будут ремонтировать по БКАД, уже нашли подрядчиков. Дополнительные средства выделены на то, чтобы уложить новый асфальт на Болховском шоссе и в Маслозаводском переулке Орла.

- В 2021 году собственные доходы Дорожного фонда Орловской области, несмотря на всероссийское снижение объемов поступлений в дорожные фонды, сохранены на уровне 2020 года - 4 млрд 323 млн рублей. Общий объем Дорожного фонда (с учетом средств федерального бюджета) уже сейчас составляет 5 млрд 680 млн рублей. На сегодняшний день объем привлеченных средств федерального бюджета составляет более 1,3 млрд рублей, - рассказали о финансировании ремонта в пресс-службе Правительства Орловской области.