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Полицейского из Орловской области поймали на мошенничестве

За деньги он обещал ученице автошколы помочь сдать экзамен
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Полицейского из Орловской области поймали на мошенничестве

Полицейского из Орловской области поймали на мошенничестве

Фото: Архив "КП"

В Орловской области полицейского поймали на мошенничестве. За деньги тот обещал ученице автошколы помочь сдать теоретический экзамен для получения водительских прав.

Речь идет о сотруднике Залегощенского районного отдела полиции. Как установили сотрудники отдела собственной безопасности регионального УМВД, в августе прошлого года полицейский, воспользовавшись своим служебным положением, обещал оказать содействие в сдаче экзамена. Награда составила 15 тысяч рублей. Эти деньги сотрудник райотдела потратил на собственные нужды. Однако незамеченной ситуация не осталась.

- Начальником областного УМВД назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел. А также понесет наказание в соответствии с законодательством, - прокомментировали ситуацию корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело 159 статье УК РФ "Мошенничество".

Криминал