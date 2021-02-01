Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Несколько улиц частного сектора Орла остались без электричества

Посидеть без света придется жителям Северного района
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий
Несколько улиц частного сектора Орла остались без электричества

Несколько улиц частного сектора Орла остались без электричества

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 1 февраля, в Северном районе Орла на ряде улиц Северного района отключили электричество. Днем без света остались жители частного сектора в переулках Запрудний, Верхне-Щекотихинский и Раздольный. Коснулись отключения и улицы Михалицына.

По данным диспетчера АО «Орелоблэнерго», электричество здесь должны включить в пять часов вечера.

Ранее сегодня свет отключали в частном секторе на Московском шоссе (дома № 19-29) и в трех переулках - Гончарном, Сувенирном и Керамическом. Здесь электричество должны были дать в 12 часов дня.