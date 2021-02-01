Несколько улиц частного сектора Орла остались без электричества Фото: Архив "КП"

Сегодня, 1 февраля, в Северном районе Орла на ряде улиц Северного района отключили электричество. Днем без света остались жители частного сектора в переулках Запрудний, Верхне-Щекотихинский и Раздольный. Коснулись отключения и улицы Михалицына.

По данным диспетчера АО «Орелоблэнерго», электричество здесь должны включить в пять часов вечера.

Ранее сегодня свет отключали в частном секторе на Московском шоссе (дома № 19-29) и в трех переулках - Гончарном, Сувенирном и Керамическом. Здесь электричество должны были дать в 12 часов дня.