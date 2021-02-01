День влюбленных в VIP-зоне: «Свободное пространство» приглашает орловцев на романтический вечер

«Свободное пространство» приглашает орловцев на романтический вечер

Уже со всем скоро 14 февраля, День влюбленных. Многие пары приурочивают к этой дате приятные подарки и сюрпризы для своей второй половинке. В этом году орловцы смогут встретить праздник по-особенному.

Театр «Свободное пространство» приглашает зрителей на романтическое свиданием с сюрпризом в специальной VIP-зоне. Пройдет оно в антракте спектакля «КАРМЕН. ИСТОРИЯ ХОСЕ».

Как обещают в театре, влюбленные пары ждет чарующая романтическая атмосфера и множество приятных моментов. В чем главный секрет вечера пока держится в тайне. Разгадать ее можно будет 14 февраля.

- Чтобы попасть на свидание в театр нужно при покупке в кассе билета на спектакль «КАРМЕН. ИСТОРИЯ ХОСЕ», приобрести заодно и специальный купон. Он эксклюзивный в конверте ручной работы. И купон, и конверт созданы дизайнерами нашего театра, - сообщает пресс-служба театра «Свободное пространства».

Подробности об акции можно узнать по телефону: +7(953)613-10-75 (Екатерина Верижникова).