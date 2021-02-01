Четыре человека пострадали в тройном ДТП под Орлом

Четверо пострадали в тройном ДТП на орловской дороге Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В Орловской области четыре человека пострадали в тройном ДТП. Авария произошла на дороге "Змиевка-Глазуновка-Тросна," привел к столкновению неудачный обгон.

Все случилось в воскресенье, 31 января, примерно в половине двенадцатого дня. 33-летний мужчина на легковой иномарке "Рено Логан" ехал по указанной дороге со стороны районного центре Змиевка в сторону другого райцентра - Глазуновка. Он стал обгонять еще один автомобиль "Рено", выехал на встречку, а здесь в этот момент двигался внедорожник "Ниссан", под управлением 37-летнего водителя. В итоге три машины столкнулись.

- В результате ДТП получили телесные повреждения водитель автомобиля "Рено", госпитализирован; водитель автомобиля "Ниссан" и его пассажир, женщина 39 лет, пассажир машины "Рено Логан", мужчина 35 лет доставлен в Областную клиническую больницу, - рассказали о последствиях аварии в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.