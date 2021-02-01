Красный мост в Орле перекрыт: как и где бесплатно пересесть с трамвая на автобус

Как и где в Орле бесплатно пересесть с трамвая на автобус Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня ночью, 1 февраля, в Орле перекрыли движение транспорта по Красному мосту. Дорожники установили заградительные барьеры. Теперь по мосту могут ходить только пешеходы.

Тем, кто раньше пользовался трамваем, придется с сегодняшнего дня делать пересадки, чтобы добраться из Заводского района в Железнодорожный. Администрация Орла рассказала, как и где проходит бесплатная пересадка с трамвая №3 на автобусы №1т (Железнодорожный вокзал — Трамвайное депо), №3т (ул. Пушкина — Универмаг) и №4т (школа №35 — Завод им. Медведева).

Пересадка с трамвая №3 «Трамвайное депо — Завод Химмаш» и обратно будет проходить на транспортно-пересадочном узле на Карачевской улице. Бесплатно можно будет воспользоваться транспортом только при наличии контрольного билета.

- Срок его действия — 30 минут. Если прошло больше времени, проезд необходимо оплатить повторно. Автобусы по маршруту №1т работают без кондуктора. Поэтому следует произвести посадку через переднюю дверь и оплатить проезд водителю (либо предъявить ему контрольный билет, оплаченный в трамвае), - сообщает пресс-служба администрации Орла.