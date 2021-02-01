Ссора возле кафе: орловец зарезал молодого мужчину в поселке Долгое Фото: Архив "КП"

В субботу, 30 января, в поселке Долгое погиб 32-летний мужчина. Его несколько раз ударили ножом возле одного из местных кафе. Для орловца успели вызвать скорую, но в пути от полученных ран он скончался.

После произошедшей трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Оперативникам в короткое время удалость установить личность предполагаемого убийцы. Им оказался 51-летний житель Долгого.

Мужчина сознался, что будучи пьяным, поссорился возле кафе с молодым человеком, ударил его несколько раз ножом и сбежал. В настоящее время он задержан.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.