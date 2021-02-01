В Орле водитель "Рено" попал в больницу после столкновения с внедорожником

Оба водителя получили травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле два водителя пострадали при ДТП. Дорогу не поделили легковой автомобиль "Рено" и внедорожник "Джип".

Авария произошла в субботу, 30 января, утром. Около 11 часов водитель за рулем "Рено Сандеро" выполнял разворот на Силикатной улице. В этот момент, со стороны Раздольной, здесь ехал "Джип". Автомобили не смогли разъехаться и столкнулись. Один из водителей оказался на больничной койке после аварии.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Рено" получил телесные повреждения, госпитализирован, водитель автомобиля "Джип" получил травмы, отпущен, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.