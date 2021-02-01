Орловец взыскал с депздрава деньги на лекарства для ребенка

Деньги за лекарство родителю вернули. Фото: Архив "КП"

Житель Орловской области взыскал с департамента здравоохранения деньги на лекарства для ребенка. Средства, потраченные на дорогое лекарство, мужчине вернули после вмешательства прокуратуры.

Несовершеннолетняя девочка-инвалид вовремя не получила положенный по закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» жизненно важный препарат. Ее отец купил лекарства за собственные средства и пожаловался на нарушение закона в прокуратуру.

- В связи с изложенным прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с регионального Департамента здравоохранения средств, затраченных на приобретение препарата. Решением суда требования прокурора удовлетворены, - сообщили "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Деньги за лекарство родителю вернули.