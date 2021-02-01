Под Орлом пешеход попал под погрузчик

Пешеход оказался под колесами погрузчика Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области пешеход оказался под погрузчиком. Пожилой мужчина получил травмы в ДТП.

Происшествие случилось в райцентре Корсаково в прошедшую субботу, 30 января. 59-летний водитель управлял погрузчиком марки "DIECI". Машина двигалась задним ходом, водитель не заметил пешехода - 61-летнего мужчину.

- Водитель допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За последние январские выходные орловские госавтоинспекторы зафиксировали 31 дорожно-транспортное происшествие на дорогах области. Пострадали 10 человек.