Пригородные автобусы из Орла пошли по-новому

Пригородные маршруты в Орле изменили схему движения Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пригородные автобусы из Орла пошли с сегодняшнего дня, 1 февраля, по новой схеме. Причина тому - перекрытие Красного моста.

Автобусы "Орел-Мценск", "Орел – Башкатово", "Автовозал – Паслово", "Орел – Алешня – Моховое" поедут с автовокзала по улице Розы Люксембург, мосту Дружба и улице Ляшко с выездом на железнодорожный вокзал.

Автобусы, которые едут по маршрутам "Орел – Становой Колодезь", "Орел – Хотетово", "Орел – Новодмитровка", "Орел – колхоз "Россия" тоже пойдут через улицы Розы Люксембург и мост Дружба.

А три пригородных автобуса теперь будут начинать маршрут не с автовокзала, а из других точек. Речь идет о направлениях "Орел – Троицкое", "Орел – Большая Куликовка" и "Орел – Михайловка". Два автобуса пойдут от ЦУМа через гостиницу Орел и завод Медведева на улице Старо-Московскую, 1-ю Курскую (обратно в таком же направлении), а автобусы до Троицкого поедут от ЦУМа и далее по своему привычному маршруту.

Подробную схему движения пригородных автобусов можно найти на портале областного Правительства. Как изменилась схема движения городского транспорта читайте здесь.