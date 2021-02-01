В пожаре под Орлом погиб мужчина

Пожар с трагическими последствиями произошел в Болховском районе Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области мужчина погиб при пожаре. Дом полыхал в одной из деревень Болховского района.

Спасателям сигнал о происшествии поступил днем в минувшую субботу, 30 января. Жилой дом загорелся в деревне Струково. Пожарные прибыли на место, но, к сожалению, помочь находившемуся в доме 55-летнему мужчине уже не представлялось возможным. Его бездыханное тело обнаружили на пепелище.

- В результате пожара дом выгорел по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.