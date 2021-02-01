После публикации "Комсомолки" о напавшей на орловчанку собаке СК организовал проверку

Следком проверит случай нападения бродячей собаки на местную жительницу Фото: Архив "КП"

В Орле следственный комитет организовал проверку после публикации "Комсомолки" о напавшей на орловчанку бродячей собаке. Следователи дадут оценку действию (бездействию) ответственных за отлов беспризорных животных.

Историю горожанки, которую в Советском районе города покусало животное, мы рассказывали читателям. Все произошло в районе улицы Лескова.

- Я шла по своим делам, увидела сначала двоих собак, потом прибежали еще три, а неподалеку находились еще трое. Сперва они не были агрессивными, лишь одна начала лаять. Я попыталась обойти их, но собаки стали проявлять агрессию. Одна из них в итоге догнала меня, набросилась сзади и укусила за ногу, - рассказала пострадавшая корреспонденту "КП-Орел".

К счастью орловчанка сохранила самообладание, смогла отпугнуть животных. Правда пришлось развернуться: до конечной точки маршрута она так и не дошла. Сейчас пострадавшая проходит профилактическое лечение от бешенства. Следователи установят: кто виноват в произошедшем.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.