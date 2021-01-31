В Орле состоялась несанкционированная политическая акция

Несанкционированный митинг 31 января в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня днем, 31 января, в Орле состоялась вторая несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Орловцы начали собираться возле гостиницы «Салют» в 12 часов дня.

Несанкционированный митинг 31 января в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вскоре количество митингующих начало исчисляться сотнями. По их собственным подсчетам, в акции приняли участие около 300 человек. Возле гостиницы вблизи центральной площади Ленина они провели почти два часа, скандируя различные лозунги.

Несанкционированный митинг 31 января в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Все это время через громкоговоритель звучали предупреждения полиции о несанкционированной акции, ответственности за участие в ней и просьбой разойтись.

Несанкционированный митинг 31 января в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Затем митингующие направились по улице Ленина к памятнику Ермолову. Последовали за ними и сотрудники полиции и Росгвардии. Серьезных нарушений правопорядка при этом не произошло. Участники несанкционированной акции ограничивались скандированием кричалок под музыку, а силовики – наблюдением за безопасностью.

Несанкционированный митинг 31 января в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ближе к трем часам дня митингующие отправились по Красному мосту к Скверу танкистов. Позже люди стали расходиться.

Несанкционированный митинг 31 января в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Несанкционированный митинг 31 января в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Отметим, региональные власти стали готовиться к возможному проведению несогласованной акции заранее. Губернатор Андрей Клычков еще 29 января анонсировал временное перекрытие подходов в Городской и Детский парк, а также закрытие катка на центральной площади в воскресенье. По его словам, сделать это пришлось, чтобы обезопасить случайных прохожих от попадания в толпу.

Несанкционированный митинг 31 января в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, УМВД России по Орловской области также заранее предупреждали горожан об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Несанкционированный митинг 31 января в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО