Погода в Орле: новая рабочая неделя будет снежной и умеренно морозной

Прогноз погоды в Орле и области с 1 по 5 февраля 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловская область встретит февраль метелью и небольшим морозом. Не обойдется и без скачков температур. Публикуем полный прогноз погоды от Росгидрометцентра с 1 по 5 февраля 2021.

По данным синоптиков, в понедельник ожидается пасмурная погода и обильный снегопад. Температура воздуха днем - 4 градуса мороза, ночью столбики термометров покажут - 9 градусов. Ветер южный 2 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

Во вторник, 2 февраля, будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой кратковременный снег. Днем температура воздуха опустится до -5 градусов мороза, ночью до – 9 градусов. Ветер восточный 1 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

В среду, 3 февраля, будет очередная оттепель. На термометре днем +1, ночью -4 градуса. В течение суток ожидаются осадки в виде мокрого снега. Погода облачная. Ветер вновь южный 5 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

В четверг, 4 февраля, будет облачно, но без осадков. Днем – 2 градуса мороза, ночью – 11. Ветер северный 2 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

В пятницу, 5 февраля, облачно с прояснениями. Возможен небольшой кратковременный снег. Днем – 6 градусов мороза, ночью – 13. Ветер северо-западный 5 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

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