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Работающие орловцы старше 65 лет смогут продлить больничный на февраль

Листок нетрудоспособности оплатят, но придется соблюдать режим самоизоляции
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Работающие орловцы старше 65 лет смогут продлить больничный на февраль

Работающие орловцы старше 65 лет смогут продлить больничный на февраль

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области работники в возрасте 65 лет и старше смогут получить очередной оплачиваемый больничный из-за пандемии коронавируса. Электронный листок нетрудоспособности для них будет действовать с 1 по 28 февраля.

Однако для получения оплачиваемого больничного есть условие – работник в период его действия не должен работать на «дистанционке» и не быть в отпуске.

- Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Достаточно уведомить о своем решении работодателя любым удобным способом. Пособие по временной нетрудоспособности придет гражданам напрямую из средств ФСС, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского регионального отделения Фонда социального страхования.

При этом, если работник старше 65 лет решил взять больничный из-за пандемии, то на период его действия он не должен покидать места пребывания и не нарушать самоизоляцию. В противном случае - административная и уголовная ответственность.

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