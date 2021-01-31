В Орле на день станут бесплатными катания в ледовых аренах

В Орле можно будет бесплатно покататься на коньках 31 января Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 31 января, в Орле можно будет бесплатно покататься на коньках. Желающих провести выходной по-спортивному приглашают на ледовые арены на Наугорском шоссе и в Зареченском микрорайоне. Публикуем расписание массовых катаний.

Ледовая арена на Наугорском шоссе, 82 ждет горожан с 10.30 до 21.45. Сеансы массового катания: 10.30-11.30, 12.15-13.15, 14.00-15.00, 15.45-16.45, 17.30-18.30, 19.15-20.15 и 20.45-21.45.

В Зареченском микрорайоне можно будет покататься на ледовой арене по адресу улица Зеленина, 4. Здесь гостей ждут с 13.30 до 20.45. Сеансы массового катания: 13.30-14.30, 15.00-16.00, 16.30-17.30, 18.15-19.15 и 19.45-20.45.

- Напоминаем о необходимости соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности при посещении спортивных объектов, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Каток на центральной площади Ленина сегодня не работает.