Орловцы стали меньше вырубать леса ради древесины Фото: Наталья Меркулова

В 2020 году в Орловской области сократилось количество случаев незаконной вырубки леса. Всего было зафиксировано четыре подобных случая.

По данным Управления лесами Орловской области, по сравнению с 2019 годом в регионе незаконно заготовленной древесины стало меньше на 90%. Жители области без разрешения заполучили 11,4 куб.м. древесины на 132,4 тысяч рублей. Ранее сумма ущерба исчислялась в более чем в 10 миллионов рублей.

Случаи незаконных рубок зафиксированы на территории Ливенского, Новосильского и Дмитровского лесничеств. Ущерб по всем случаям уже взыскан.

- Самая крупная незаконная рубка обнаружена на территории Ломецкого лесничества (Залегощенский район), где злоумышленники вырубили дубы объемом 1,8 куб. м. Ущерб составил 117 тысяч рублей. Материалы переданы в следственные органы, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.