За 2020 год в Орловской области выявили 35 коррупционных преступлений

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области

В пятницу, 29 января, в Орле прошло заседание облсовета. С докладом о ситуации с преступностью в 2020 году на нем выступил руководитель регионального УМВД генерал-майор полиции Юрий Савенков.

По данным главы ведомства, количество преступлений в Орловской области снизилось на 4,5% (всего зарегистрировано 8 555 преступлений за год). Причем преступности на территории области ниже, чем в среднем по России и ЦФО.

- В отчетном периоде снизилось число убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, краж, в том числе из магазинов, баз, складов, а также угонов транспортных средств, - пояснил Юрий Савенков.

В регионе продолжают фиксироваться коррупционные преступления. Подразделения экономической безопасности и противодействию коррупции выявили за год 35 случаев, из них девять были совершены в крупном или особо крупном размере. Также среди них 14 фактов взяточничества.

- Кроме того, в суд направлены уголовные дела по 149 тяжким и особо тяжким преступлениям экономической направленности, - сообщил руководитель УМВД России по Орловской области.