В Орле пройдет «Лыжня России — 2021» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орел присоседится к Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России — 2021» 13 февраля. По традиции спортивные соревнования пройдут в Медведевском лесу. Принять в них участие могут и дети, и взрослые, главное иметь при себе допуск врача.

Гонка пройдет в на четырех дистанциях: 1 км (дети 12 лет и младше), 3 км (подростки 15-13 лет, плюс взрослые от 55 лет и старше), 5 км (юноши и девушки18-16 лет) и 10 км (взрослые от 19 до 54 лет). Кроме того, пройдет трехкилометровый любительский забег. В нем могут принять участие мужчины и женщины в возрасте от 19 до 54 лет.

Официальная церемония открытия лыжной гонки пройдет в 11.30, а уже в 12 часов — первый старт.

Комиссия по допуску участников к «Лыжне России — 2021» будет вести свою работу с 8 по 11 февраля на базе Спортивной школы олимпийского резерва №10 (ул. Маринченко, 9б, 3 этаж) и в ней соревнований с 9.00 до 10.00 в Медведевском лесу (при наличии сводобных номеров). Уточнить информацию можно по телефону (4862) 33-56-24.

- Каждый участник должен предоставить в комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования и справку о допуске врача, - сообщает пресс-служба администрации Орла.