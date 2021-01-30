В Орле из-за несанкционированного митинга перекроют центр города Фото: Архив "КП"

Региональные власти приняли решение перекрыть доступ к центру Орла 31 января, в воскресенье. Причина – планирующийся несанкционированный митинг.

Горожанам, которые просто решили прогуляться в выходной день, рекомендуют сменить маршрут. Каток на площади Ленина, Детский и Городской парки будут закрыть. По всей вероятности, не будут работать в воскресенье и расположенные в центре кафе. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

- Для меня крайне важно обеспечить безопасность людей. Надеюсь на понимание. Я должен признать, что в это непростое время наши собственники помещений в сфере услуг понесут убытки, но безопасность важнее. Я еще раз обращаюсь ко всем: постарайтесь не оказаться в центре города в воскресенье, - обратился к орловцам глава региона.