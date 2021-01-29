Погода в Орле: в последние выходные января небольшой минус и снег

В последние выходные января небольшой минус и снег Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Январь в Орловской области завершится с температурой выше климатической нормы. Публикуем подробный прогноз погоды на 30 и 31 января.

Как передает Росгидрометцентр, в субботу 30 января в ночное время суток столбики термометров покажут -5..-3 градуса. Небо будет затянуто тучами, ожидается небольшой снег. Атмосферное давление 732 мм рт.ст., ветер юго-западный 5 м/с.

В воскресенье 31 января вновь пасмурно. Температура будет "скакать" от -5 градусов ночью до 0 днем. Ночью прогнозируется снег, днем мокрый снег. Ветер с запада, 5 м/с, атмосферное давление понизится до 727 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам синоптиков, первая неделя февраля выдастся с легким морозом и снегом.