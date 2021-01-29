В Орле экс-директор "Мира тортов" скрыла налоги на 48 миллионов рублей

В Орле очередной случай уклонения от уплаты налогов привел к уголовному делу Фото: Архив "КП"

В Орле очередной случай уклонения от уплаты налогов привел к уголовному делу. Оно возбуждено следкомом в отношении экс-директора ООО Торговый дом "Мир Тортов".

Установлено, что с 2015 по 2017 год женщина спрятала от налоговиков больше 48 миллионов рублей. Фирма не платила налоги на добавленную стоимость и на прибыль. Отвечать бывшей руководительнице организации придется перед законом.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.