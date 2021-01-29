Коронавирус в Орловской области: география на 29 января

Инфографика регионального оперштаба

В Орловской области за последние сутки подтвердилось 163 случая заболевания коронавирусом у жителей. Оперштаб региона представил обновленную карту географии COVID-19.

За сутки в Орле коронавирус диагностирован еще у 98 жителей, в Орловском районе заболели 26 человек, в Ливенском у 12, во Мценском 8, в Урицком и Хотынецком по 4, в Покровском и Дмитровском по 2, в Новодеревеньковском, Залегощенском, Должанском, Колпнянском, Малоархангельском, Свердловском, Кромском по одному заболевшему.

За все время наблюдения в Орле заразилось коронавирусом 13 592 человека, в Орловском районе 3 393, в Ливенском 1 593, в Мценском 1 355, в Дмитровском 601, в Урицком 562, в Болховском 497,в Хотынецком 473, в Покровском 450, в Свердловском 399, в Новодеревеньковском 387, в Залегощенском 371, в Малоархангельском 346, в Кромском 315, в Верховском 283, в Троснянском 269, в Колпянском 254, в Должанском 197, в Шаблыкинском 192, в Краснозоренском 187, в Сосковском 174, в Глазуновском 164, в Знаменском 149, в Новосильском 135, в Корсаковском 60.

Всего в регионе заболело 26 235 человек, тех, кто перебалевает в настоящий момент времени - 2 774.