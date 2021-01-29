Под Орлом автоледи на "Форде" кувыркнулась в кювет

Девушка-водитель пострадала в ДТП под Орлом Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

На орловской дороге иномарка "Форд" опрокинулась в кювет. В ДТП пострадала девушка-водитель легковушки.

Происшествие случилось сегодня утром, 29 января, на дороге Змиевка — Красная Рябица. В девятом часу 30-летняя водитель ехала в сторону районного центра Змиевка. На 3 километре дороги она не смогла справиться с управлением своим транспортом, "Форд" слетел с проезжей части и перевернулся.

- В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, доставлена в ЦРБ, после оказания мед. помощи отпущена, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте аварии работали полицейские и спасатели.