Тихий час: в Орловском полесье запечатлели 15 спящих на дереве сов

Фото: Юрий Алехин, группа национального парка "Орловское полесье" Вконтакте

Редким кадром поделилась группа национального парка "Орловское полесье" в соцсетях. Инспектор нацпарка Юрий Алехин запечатлел устроившихся на тихий час сов, на дереве расположилось разом больше десятка пернатых.

Удачный кадр инспектору удалось сделать в деревне Алехино. Именно на краю этого населенного пункта ночные птицы выбрали себе подходящую для тихого часа сосну. Сделать такой снимок - большая удача, ведь совы редко показываются днем. Юрий Алехин насчитал сразу 15 птиц.

- Ушастая сова – самый многочисленный и распространенный вид семейства настоящие совы, постоянно гнездящийся на территории Полесья. Обычно ушастые совы на зиму откочевывают южнее, но в оттепели или небольшие холода они остаются в наших лесах. В отличие от других сов, ушастые совы в зимнее время собираются в довольно многочисленные группы, иногда по нескольку десятков птиц, - рассказали в Национальном парке.