В Орловской области 62 школьника и 68 педагогов болеют коронавирусом

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области коронавирусом болеют 62 школьника и 68 педагогов. Об этом рассказала руководитель профильного Департамента Татьяна Крымова на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.

В области остается полностью закрытой на карантин одна школа в Болховском районе. Еще в 18-ти частично закрыт 21 класс. Дети и учителя болеют не только коронавирусом. Почти у 4 тысяч школьников простуда (ОРЗ), 290 педагогов сидят на больничном.

В системе дошкольного образования дела обстоят лучше. Ни один детский сад в регионе не закрыт на карантин. В детсадах города Орла частично закрыты 3 группы. У 7 малышей диагностирован COVID-19, еще полторы тысячи дошколят не ходят в сад из-за простуды.

- Что касается сотрудников учреждений дошкольного образования: 20 находятся на больничном с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 192 больны ОРЗ, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на Татьяну Крымову.