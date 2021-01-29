В Орловской области школам искусств на селе дадут миллионы рублей

Субсидии пойдут на приобретение музыкальных инструментов и оборудования Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области детским школам искусств на селе выделили миллионы рублей. Субсидии, предоставленные из регионального бюджета, направят на приобретение музыкальных инструментов, оборудования, учебной литературы.

Общая сумма субсидии превышает 19 миллионов рублей. Эти деньги разделили между пяти школами искусств.

- Новосильский район получит на эти цели 2,7 млн рублей. Свердловский район - 4,5 млн рублей. Троснянский район - 2,7 млн рублей. Хотынецкий район - 3,2 млн рублей и Шаблыкинский район - 6,1 млн рублей, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Средства выделены в рамках региональной программы "Развитие отрасли культуры в Орловской области".