В Орле продолжается патрулирование водоемов Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Орловцев просят не выходить на тонкий лед. Сотрудники МЧС продолжают рейды, в которых просят жителей побеспокоиться за свою жизнь и не рисковать.

Из-за теплой погоды ледяная корка истончилась и таит опасность, хотя внешне может выглядеть прочной. Поэтому инспекторы советуют орловцам воздержаться от любого времяпрепровождения на замерзших водоемах.

- В настоящее время организовано патрулирование водных объектов силами инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам, спасателей и полиции. В ходе патрулирований и бесед они напоминают людям об опасности нахождения на льду, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.