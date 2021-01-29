В Орле зоозащитники сообщили о расстреле собак из лука

Зоозащитники обнаружили стрелы от метательного оружия. Фото: vk.com/osvv.orel Фото: соцсети

В Орле зоозащитники бьют тревогу. Активисты, защищающие бездомных животных, рассказали о случаях расстрела собак из метательного оружия: лука или арбалета.

Об инциденте рассказала известная орловская эко-активистка Виталия Румянцева. На своей странице в соцсети женщина написала о двух похожих случаях. Один произошел в Зареченском микрорайоне, другой в Орловском районе, а именно в деревне Грачевка.

- Какой-то неизвестный «охотник» (или группа лиц) устраивает расправу над животными. Но не думает о том, что между летящей стрелой и собакой может оказаться и человек. Например, неожиданно пробежать ребенок. Лук и арбалет - опасное оружие, - написала Виталия.

История сопровождается снимками раненой собаки, которые мы не будем публиковать по этическим соображениям, и стрелы от метательного оружия. Судя по описанию в открытых источниках - это стрела для лука.

Активистка обратилась в полицию и просит орловцев в подобных ситуациях также обращаться в органы внутренних дел. Кстати, в полиции уже проводится проверка.

- Заявление зарегистрировано в установленном законом порядке. ОМВД России по Орловскому району по данному факту проводится проверка, - сообщила корреспонденту "КП-Орел" Олеся Лихобабина, замначальника пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Известно, что жизнь собаки спасти не удалось.