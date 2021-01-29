В Ливнах микроавтобус сбил женщину

Под колесами микроавтобуса очутилась женщина-пешеход Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области случилось ДТП с участием пешехода. Микроавтобус сбил женщину.

Авария произошла в городе Ливны в четверг, 28 января. Утром, в восьмом часу, 49-летний водитель вел микроавтобус "Форд" по Индустриальной улице районного центра.

- В районе дома № 1 произошел наезд на 47-летнюю женщину-пешехода, которая двигалась по проезжей части, в попутном направлении. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Чудом обошлось без печальных последствий. Пешехода отпустили на домашнее лечние.

На орловских дорогах за прошедший день полицейские зафиксировали в общей сложности 12 ДТП. В других авариях, кроме описанной выше, обошлось без пострадавших и жертв.