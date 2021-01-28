В Орловской области стало больше зубров Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В национальном парке «Орловское полесье» растет популяция диких зубров. Они составляют большую часть единой среднерусской популяции. Специалисты прогнозируют: в 2021 году она может стать самой крупной в мире (более 800 особей).

Сейчас у гостей «Орловского полесья» во время экскурсий есть редкая возможность увидеть зубров в естественной среде обитания. В холодный сезон они активно приходят к лесным кормушкам. Лакомства для них готовят сотрудники национального парка при спонсорской поддержке строительного холдинга «Орелстрой».

- Буквально недавно зубры были замечены неподалеку от населенного пункта Жудре. Это говорит о том, что популяция этих редких животных растет, они ищут новые места для проживания, и на территории «Орловского полесья» им комфортно. Благодаря спонсорской помощи, которая регулярно оказывается национальному парку, и идет на корм и содержание зубров, - отметила Галина Баздерова, специалист отдела экопросвещения и туризма «Орловского полесья»