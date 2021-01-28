Нападение на сотрудника полиции закончилось для нетрезвого орловца статьей

Нападение на сотрудника полиции закончилось для нетрезвого орловца уголовным делом Фото: Архив "КП"

В Орловской области возбудили уголовное дело на жителя Троснянского района. 33-летний мужчина устроил дебош в общественном месте и ударил сотрудника полиции.

Инцидент произошел в декабре 2020 года. Орловец был пьян и вел себя агрессивно. По данным следствия, в ответ на законные требование полицейского, он применил к нему физическую силу.

- Возбуждено уголовное дела по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.