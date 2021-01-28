Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 28 января

Данные регионального оперштаба

В Орловской области за последние сутки подтвердилось 165 случаев заражения коронавирусом среди населения. Оперштаб региона обновил карту распространения инфекции по районам.

За сутки в Орле заболело 105 жителей, в Орловском районе 12, в Мценском и Троснянском по 7, в Дмитровском 6, в Покровском 5, в Верховском 4, в Хотынецком 3, в Малоархангельском, Глазуновском, Свердловском, Кромском, Сосковском, Урицком по 2, в Ливенском, Колпнянском, Знаменском и Болховском по 1.

За все время наблюдения в Орле заболело 13 494 человек, в Орловском районе 3 367, в Ливенском 1 581, в Мценском 1 347.

В других районах картина следующая. В Дмитровском заболело 599 жителей, в Урицком 558, в Болховском 497,в Покровском 448, в Свердловском 398, в Новодеревеньковском 386, в Залегощенском 370, в Малоархангельском 345, в Кромском 314, в Верховском 283, в Троснянском 269, в Колпнянском 253, в Должанском 196, в Шаблыкинском 192, в Краснозоренском 187, в Сосковском 174, в Глазуновском 164, в Знаменском 149, в Новосильском 135, в Корсаковском 60.

В целом по области заболело 26 235 человек.