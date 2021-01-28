В Орловской области сохраняется угроза распространения африканской чумы свиней

Россельхознадзор планируют усилить проверку личных подсобных хозяйств в 2021 году Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 28 января, в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям прошла пресс-конференция по итогам 2020 года. Одной из главных тем встречи стала ситуация с распространением африканской чумы свиней (АЧС).

Напомним, в минувшем году в Орловской области было выявлено три очага и один инфицированный объект по АЧС. Причем два очага были связаны с заболеванием у диких кабанов в Корсаковском и Мценском районах, а один случай на личном подсобном хозяйстве в Кромском районе.

Руководитель ведомства Евгений Черный выразил обеспокоенность складывающейся ситуации и назвал ее более чем серьезной. Дело в том, что большинство личных подсобных хозяйств, в которых местные жители разводят свиней, находятся в приделах десятикилометровых буферных зонах свиноводческих предприятий. Риск перекидывания инфекции от одного хозяйства к другому очень велик.

Усугубляет ситуацию и не соблюдение элементарных ветеринарно-санитарных правил на подворьях, а также недостаточный контроль в регулировании численности диких кабанов.

- В 2020 году особое внимание уделялось именно проверки личных подсобных хозяйств. В Орловской области их было обследовано 100. Результаты в большинстве случаев неутешительные. В этом году контроль будет усилен, - подчеркнул Евгений Черный.