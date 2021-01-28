Миллиарды рублей вложат в реализацию нацпроектов на Орловщине Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области на финансирование национальных проектов в 2021 году предусмотрено почти 5,8 млрд рублей. В регионе будет реализовываться 44 региональных проекта в рамках 11 национальных.

Большую часть денег области выделит федеральный центр, а именно 4,6 млрд рублей, из регионального бюджета добавят 1,2 млрд рублей.

- На реализацию проекта "Современная школа" выделено 547,8 млн рублей, "Содействие занятости женщин" - 183,6 млн рублей, "Культурная среда" - 126,7 млн рублей, "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" - 80 млн рублей, "Дорожная сеть" - 305,6 млн рублей, "Чистая вода" - 75,7 млн рублей, "Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда" - 331,3 млн рублей, "Городская среда" - 546,1 млн рублей, "Успех каждого ребенка" - 25,4 млн рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Освоение средств уже началось.