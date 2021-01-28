В Орле из-за сильного пожара на 1-й Посадской эвакуировали пять человек

в Заводском районе Орла произошел сильный пожар Фото: Архив "КП"

Сегодня ночью, 28 января, в Заводском районе Орла произошел сильный пожар. Огонь вспыхнул в многоквартирном доме на 1-й Посадской улице в районе двух часов ночи.

Пламя охватило двухкомнатную квартиру и кровлю жилого здания. Из-за сильного задымления пожарным пришлось эвакуировать пять человек. Возгорание было локализовано в течение нескольких минут пожар, затем ликвидировано открытое горение.

- В результате пожара сгорела кровля на площади 160 квадратных метров. Также выгорела двухкомнатная квартира по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.