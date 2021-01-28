Коронавирус в Орловской области: число смертельных случаев достигло 340

В Орловской области число смертельных случаев коронавируса достигло 340 Фото: Архив "КП"

В Орловской области число смертельных случаев коронавируса достигло 340. За последние три дня зафиксировано 15 летальных исходов COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.

В то время, как на спад пошла статистика по заражениям, статистика по смертям напротив взлетела вверх. О 5 летальных случаях оперштаб сообщил 26,27 и 28 января. За последние три недели в Орловской области скончалось 56 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

При этом число смертей на 100 тысяч человек населения в регионе остается ниже, чем по России в целом: 45,5 к 47,2.

Всего в Орловской области 26 235 случаев заражения коронавирусом среди населения (за все время мониторинга).