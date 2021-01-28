Глава МВД наградил врача из Орла

Елена работает с пациентами, болеющими коронавирусом. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Глава МВД Владимир Колокольцев поощрил врачей, работающих в медицинских организациях правоохранительного ведомства. В число награжденных вошла и терапевт из Орла Елена Ярмощук, работающая с COVID-положительными пациентами.

Награды вручили 26 сотрудников ведомственных медучреждений разных регионов России. Врачу из Орла награду передал Юрий Савенков, глава регуправления МВД.

- Ежедневно Елена Ярмощук выезжает на дом к пациентам, которым поставлен диагноз COVID-19. Зачастую заканчиваются такие смены довольно поздним вечером. Помимо этого, со многими Елена держит постоянную связь по телефону, чтобы ее подопечные были под контролем и могли проконсультироваться в любое время, получить совет или даже психологическую поддержку, - рассказали корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе МВД России по Орловской области.