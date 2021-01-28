Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Северном районе Орла местных жителей напугал светящийся пакет

На улицу Родзевича-Белевича выезжали сотрудники МЧС
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий
В Северном районе Орла местных жителей напугал светящийся пакет

В Северном районе Орла местных жителей напугал светящийся пакет

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 28 января, жителей Северного района напугал бесхозный светящий пакет. Подозрительный объект был замечен в близи одного из домов на улице Родзевича-Белевича в районе пяти часов утра.

Внутри пакета поочередно загорались огоньки разного цвета. Об этом сообщили в диспетчерскую службу МЧС.

- На место выехали сотрудники 2 пожарно-спасательной части. После обследования специалистами взрывоопасного предмета обнаружено не было, - сообщили «КП» в пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

Как оказалось, внутри пакета находились елочные украшения.