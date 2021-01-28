В Орловской области возбуждено 76 уголовных дел о коррупции в 2020-м Фото: Ольга СУПОНЕВА

В орловском Управлении Следственного комитета состоялась коллегия, на которой следователи подвели итоги работы в 2020-м году. С отчетом выступил и.о. начальника регионального СУ СК Виталий Чванов.

В числе прочего, была затронута тема расследования коррупционных преступлений. В прошлом году уголовных дел этой направленности было возбуждено 76. Это вдвое больше, чем в 2019-м: тогда их было 30. В суд направлено 27 уголовных дел.

- Привлечено к уголовной ответственности 5 лиц, обладающих особым правовым статусом, - рассказал Виталий Чванов.

В целом в прошлом году по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях следователями возбуждено 638 уголовных дел, в 2019 году – 559 уголовных дел.