В Советском районе Орла «Камаз» сдавал назад и врезался в иномарку. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В среду, 27 января, в Советском районе Орла произошла авария с участием иномарки «Джили» и «Камаза». Автомобилисты не смогли разъехаться неподалеку от ома №45 на Приборостроительной улице.

Инцидент произошел утром в 8:35. «Камаз», за рулем которого был 24-летний водитель, сдавал назад. В момент, когда он выезжал задним ходом на улицу Героев Пожарных, мимо проезжала иномарка. Итог – сбоку практически вся передняя часть автомобиля оказалась под грузовиком.

- В результате ДТП 27-летний водитель автомобиля «Джили» получил телесные повреждения, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 16 ДТП.