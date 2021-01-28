Для пожилых орловцев из глубинки организуют доставку лекарств и продуктов

В Орловской области людям старше 65 лет, живущим в селах и деревнях далеко от райцентров, помогут с доставкой лекарств и продуктов. Первые списки адресов уже составлены.

Занимаются приемом заявок центры социального обслуживания населения по месту жительства. К их сотрудникам можно обратиться за помощью с доставкой медикаментов и продуктов.

- Доставка осуществляется на автомобилях, приобретенных в рамках федерального проекта «Старшее поколение». В районных отделениях социального обслуживания на дому составлены графики посещений удаленных населенных пунктов, куда выезжают автомобили, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.