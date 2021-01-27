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Транспортные полицейские поймали рецидивиста с наркотиками в Орле

Любителю "синтетики" грозит очередной срок
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орле транспортные полицейские поймали любителя запрещенных веществ

В Орле транспортные полицейские поймали любителя запрещенных веществ

Фото: Архив "КП"

В Орле транспортные полицейские поймали любителя запрещенных веществ. Как оказалось, 31-летний горожанин уже привлекался к уголовной ответственности за наркотики, но не исправился.

При личном досмотре оперативники обнаружили у задержанного сверток с веществом, предположительно, наркотического происхождения. Экспертиза подтвердила - это производное наркотического средства N-метилэфедрона общей массой 0,4 грамма.

- Мужчина признался, что приобрел "синтетику" с помощью интернет-мессенджера для личного употребления. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело, - рассказали "КП" в штабе ЛО МВД России на станции Орел.

Криминал