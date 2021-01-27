В Орловской области ускорились темпы годовой инфляции Фото: Архив "КП"

В Орловской области ускорились темпы роста годовой инфляции. По данным орловского отделения Банка России, ее уровень в декабре 2020 года оставил 5,2% (при этом в среднем по ЦФО инфляция - 4,7%, по России в целом - 4,9%).

При этом продовольственная инфляция в Орловской области составила 7,5%. В цене поднялись тепличные овощи, яблоки и картофель. На сахар, гречку и сыр рост цент замедлился.

Среди непродовольственных товаров подорожание произошло на 4,6%. Больше всего выросла стоимость у чистящие и моющие средства. Зато снизилась цена детской одежды и планшетов.

- Наибольшее влияние на такую динамику оказали федеральные факторы, такие как ослабление рубля, уменьшение предложения в некоторых сегментах рынка продовольствия и временное увеличение спроса на отдельные непродовольственные товары и услуги, - рассказали «КП» в пресс-службе орловского отделения Банка России.