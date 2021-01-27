Орловские силовики сдали кровь в помощь тяжело больным людям. Фото: пресс-служба регуправления Росгвардии

В Орле силовики стали донорами. За первый день участия в акции "От сердца к сердцу" росгвардейцы пополнили региональный банк крови на 13 литров.

Стать донорами решили сотрудники разных подразделений Росгвардии, в том числе ОМОНа, СОБРа. Главное условия - отсутствие медицинских противопоказаний и отличное состояние здоровья,

- Чтобы стать донором, нужно быть здоровым человеком и пройти обследование на наличие противопоказаний. Причиной отвода на длительный срок могут стать как различные перенесенные заболевания, так и даже некоторые лечебные и косметические процедуры, - рассказала "КП-Орел" Мария Стародубцева, помощник начальника медицинской группы тероргана Росгвардии.

Акция продолжится. По планам кровь в помощь нуждающимся людям сдаст больше сотни военнослужащих и сотрудников силового ведомства.